На территории школы в Донецке обезвредили взрывоопасный предмет

На территории школы в Донецке нашли взрывоопасный предмет. Его уже обезвредили сотрудники МВД ДНР, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
— Спасатели обеспечили безопасность во время обезвреживания сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД ДНР взрывоопасного предмета, — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС также рассказали, что украинские силовики накануне днём в очередной раз обстреляли Донецк. На западе города у одной из школ был повреждён фасад.
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