Лавров уверен, что Запад не допустит расследования преступлений НАТО в Югославии

Министр заявил, что операция НАТО в Югославии началась с провокации, подобной тем, что сейчас устраивают "Белые каски" в Сирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что Запад приложит все силы, чтобы не началось расследование против НАТО по поводу бомбардировки Югославии. Свою позицию глава внешнеполитического ведомства рассказал в интервью НТВ.

— Мне кажется, что Запад делает и будет делать всё, чтобы этого (расследования преступлений) не произошло, — высказал мнение Лавров.

Также министр добавил, что власти нынешней Сербии проводят своё расследование по поводу применения НАТО запрещённых боеприпасов.

— По его результатам мы посмотрим, что можно сделать для того, чтобы это преступление не осталось безнаказанным. Повторю, я практически не вижу шансов на то, что международные инстанции, где присутствует Запад и где западные голоса считаются, пойдут на это. Они сделают всё, чтобы этого не произошло, — заключил глава МИД РФ.

В конце прошлого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что операция блока в Югославии была проведена для защиты гражданского населения и предотвращения дальнейших действий режима Милошевича.

Российский президент Владимир Путин во время визита в Сербию дал интервью местной прессе, в котором охарактеризовал присутствие США на Балканах как дестабилизирующий фактор.