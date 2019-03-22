СКР возбудил дело после убийства полицейского у УВД в Нижнекамске

СК РФ возбудил уголовное дело после нападения вооружённого ножом мужчины на сотрудника полиции в Нижнекамске. Тот от полученных ран скончался.
— Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), — говорится в сообщении Следкома.
Как уже сообщал Лайф, сегодня утром неизвестный напал на участкового уполномоченного полиции и нанёс ему несколько ранений ножом, которые оказались смертельными. Очевидцы говорят, что правоохранитель успел выстрелить в напавшего на него. В свою очередь, следователи отмечают, что огонь на поражение по преступнику открыл второй сотрудник полиции, который был рядом. Злоумышленник погиб от полученных ран. Ранее Лайф публиковал первые фото с места ЧП.
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