Диетолог порекомендовал россиянам принимать в пост витамины

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Диетолог порекомендовал россиянам принимать в пост витамины

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Фото: © Pixabay

Врач отметил, что подобная процедура нужна и в обычные дни для получения микронутриентов.

Соблюдающим Великий пост, особенно людям пожилого возраста, нужно принимать витамины, чтобы получать необходимые организму вещества. Об этом в беседе с агентством городских новостей "Москва" сказал главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

По его словам, ежедневно организм должен получать 150−170 химических соединений — микронутриентов, 70 из которых являются незаменимыми, и человек их получает только с едой.

Если мы их недополучаем, это очень плохо, это обязательно негативно скажется на нашем здоровье, тем более что Великий пост такой продолжительный — 40 дней. Поэтому обязательно нужно дополнительно принимать любые витаминно-минеральные комплексы, — заявил Тутельян.

Врач отметил, что подобная процедура нужна и в обычные дни для получения микронутриентов, а в дни поста она обязательная для пожилых и детей.

Кроме того, он рекомендовал в дни Великого поста увеличить потребление фасоли, бобовых и сои.

Ранее ВЦИОМ выяснил, сколько россиян соблюдают Великий пост.

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