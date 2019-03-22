Пятиклассницы избили сверстницу за поддельные кроссовки

Происходящее девочки сняли на видео и выложили в соцсети. Однако на этом пострадавшую в покое не оставили, ей начали писать угрозы.

В Челябинске ученицы пятого класса одной из школ избили сверстницу за то, что та пришла в поддельных кроссовках Balenciaga. Мать пострадавшей девочки утверждает, что подростки били её дочь по лицу, ногам и вымогали деньги.

— Я спросила её, что случилось, она говорит: "У меня болит нога, меня пинали по ноге, снимали кроссовки, вымогали деньги". Девочка из параллели била её по лицу, стукнула головой по носу. У моего ребёнка сотрясение мозга и смещение, то есть черепно-мозговая травма закрытая и нос повреждён, — рассказал женщина "Первому областному".

По её словам, на девочку напали на углу дома напротив школы 18 марта; избиение сняли на видео и выложили в соцсети. Однако этого оказалось недостаточно — пострадавшей посыпались угрозы. В соцсетях ей начали писать "ноги свои береги, мы тебе их сломаем", как говорит женщина.

По факту произошедшего местное УМВД организовало проверку.

Ранее Лаф писал, что посудомойщица из школы в селе Егоровка Новосибирской области избила учащуюся восьмого класса.