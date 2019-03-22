СК показал на фото, как у вертолёта Ми-8 обломился хвост при посадке

Следственный комитет разместил фотографии с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в ЯНАО. На снимках видно, как у винтокрылой машины обломился хвост.

Сегодня вертолет МИ-8 авиакомпании ЯМАЛ, выполнявший рейс «Надым-Нори-Ныда-Кутопьюган-Надым» совершил жесткую посадку в поселке Нори. В результате у вертолета обломился хвост. На борту находились 3 члена экипажа и 20 пассажиров, никто из них не пострадал. Проводится проверка pic.twitter.com/J5IUNKfPXV — Следственный комитет (@sledcom_rf) 22 марта 2019 г.

Напомним, в момент ЧП на борту вертолёта было 20 пассажиров и три члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Данных о причине жёсткой посадки Ми-8 пока нет.