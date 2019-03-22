СК показал на фото, как у вертолёта Ми-8 обломился хвост при посадке

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СК показал на фото, как у вертолёта Ми-8 обломился хвост при посадке

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Следственный комитет разместил фотографии с места жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в ЯНАО. На снимках видно, как у винтокрылой машины обломился хвост.

Напомним, в момент ЧП на борту вертолёта было 20 пассажиров и три члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Данных о причине жёсткой посадки Ми-8 пока нет.

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