В Казахстане пресекли митинг несогласных с переименованием Астаны в Нурсултан

Полиция Казахстана задержала несколько десятков человек, которые пытались провести несанкционированное шествие против переименования Астаны в Нурсултан. Об этом сообщает местный журнал "Власть".

— В Астане к этому моменту задержано несколько десятков человек, — говорится в сообщении местного издания.

В свою очередь, РИА "Новости" сообщает, что несанкционированный митинг должен был пройти у торгового дома "Шпагат". Участников начали задерживать после того, как они заявили политические требования на камеры журналистам, а также выступили против переименования Астаны в Нурсултан.

Как уже сообщал Лайф, Назарбаев решил сложить полномочия главы государства, оставив пост, который занимал почти 30 лет. После своей инаугурации новый президент республики Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением переименовать Астану в Нурсултан в честь Назарбаева.