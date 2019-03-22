Песков заявил, что слова Трампа о Голанских высотах могут вызвать дестабилизацию

Предложение президента США по спорной территории не поддержали в том числе в Евросоюзе.

Предложение президента США Дональда Трампа признать за Израилем право на спорные с Сирией Голанские высоты может привести к дестабилизации и без того сложной ситуации в регионе.

— Подобные призывы — они могут существенно дестабилизировать и без того напряжённую ситуацию на Ближнем Востоке, — сказал Песков.

Он добавил, что идея Трампа никак "не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования".

Напомним, призыв Трампа не поддержали в Евросоюзе. Лайф писал, что в Госдуме также выразили опасения, что слова главы Белого дома могут вызвать "новый виток напряжённости" в регионе. При этом в Совфеде отметили, что РФ никогда не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты — спорная территория на границе Израиля и Сирии. Они контролируются частично обеими странами.