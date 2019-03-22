Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Киргизию

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Песков рассказал о предстоящем визите Путина в Киргизию

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Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

В Кремле рассчитывают, что главы двух государств проведут содержательные переговоры по разным вопросам.

На следующей неделе (28 марта) Владимир Путин отправится в Киргизию с государственным визитом. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Это будет государственный визит президента России в Киргизию со всеми необходимыми протокольными атрибутами, — сказал Песков.

Он добавил, что ожидаются содержательные переговоры по разным вопросам — от двустороннего сотрудничества до взаимодействия в рамках ЕвразЭс.

Напомним, что в феврале Владимир Путин принимал своего коллегу из Киргизии Сооронбая Жээнбекова в Сочи.

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