Сибиряк в футболке и шортах в заснеженном аэропорту Иркутска удивил Интернет

В комментариях к посту пользователи начали рассказывать и о своём опыте путешествий.

Житель Иркутска уже в аэропорту вылета решил переодеться в курортный наряд, чем очень удивил интернет-пользователей. В информационно-развлекательном сообществе "Пикабу" опубликовали фотографии мужчины в шортах, футболке и открытой обуви на фоне заснеженного бетона аэропорта и тепло одетых людей.

— Сразу видно: сибиряк отдыхать летит, — подписал фотографии автор публикации.

Пользователи начали вспоминать свои истории. Кому-то приходилось замерзать в лёгких вещах зимой, другим — изнывать от жары, потому что не успели снять тёплые вещи по прилёте на курорт.

— Чувак летит из Иркутска в Магадан. Просто с погодой не угадал, — пошутил один из пользователей.

В прошлом году Лайф рассказывал о мужчине, который напялил на себя 10 штанов и футболок, потому что решил сэкономить на багаже. Однако его не пустили на рейс.