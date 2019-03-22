В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в "Петербургском диалоге"

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В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в "Петербургском диалоге"

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Владимир Путин. Фото: © Kremlin.ru

Решение об участии президента России Владимира Путина в форуме "Петербургский диалог", который состоится 18–20 июля в немецком Петерсберге, пока не принималось. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Нет, пока каких-то решений не принималось на этот счёт, — ответил он на вопрос, собирается ли Путин принять участие в мероприятии.

Ранее СМИ сообщили, что российский лидер Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель приглашены на "Петербургский диалог". Оба политика не принимали участие в форуме с начала украинского кризиса.

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