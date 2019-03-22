Кремль уверен, что переходный период в Казахстане пройдёт спокойно

Москва ожидает, что Астана сохранит активную роль во всех интеграционных отношениях между двумя странами.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с первым лидером Нурсултаном Назарбаевым и новым главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым выразил уверенность, что переходный период в республике пройдёт спокойно. Подробности беседы рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— В ходе разговоров президент выражал уверенность, что этот переходный период пройдёт спокойно, Казахстан сохранит стабильность, высокие темпы развития и свою активную долю во всех интеграционных отношениях, которые есть между нашими двумя странами, — сообщил он журналистам.

Ранее в Кремле заявили, что в ходе беседы стороны условились об организации в ближайшее время визита Касым-Жомарта Токаева в Россию. Также главы государств договорились об углублении российско-казахстанских отношений.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил сложить полномочия главы государства. 20 марта утром Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы республики после того, как принёс присягу. Высокий пост он будет занимать до выборов, которые пройдут в 2020 году.