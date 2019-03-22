Убивший участкового в Нижнекамске пытался напасть на ещё одного полицейского

Лайфу стало известно, что полицейский застрелил злоумышленника, когда увидел, что тот бежит на него с ножом.

Мужчина, который с ножом напал на участкового уполномоченного полиции в Нижнекамске, пытался атаковать ещё одного правоохранителя. Об этом Лайфу сообщили источники в правоохранительных органах.

В итоге сотруднику полиции пришлось открыть огонь по злоумышленнику. Как стало известно Лайфу, он не успел сделать предупредительный выстрел, так как преступник быстро приближался к нему с ножом. При этом правоохранитель сначала целился в ноги злоумышленнику, однако тот не обратил внимание на ранение и продолжил приближаться, после чего полицейский применил оружие ещё раз и выстрел оказался смертельным.

Как уже сообщал Лайф, неизвестный атаковал участкового у здания УВД в Нижнекамске. Он нанёс ему несколько ранений ножом, от которых правоохранитель скончался. Уже возбуждено уголовное дело. Ранее Лайф публиковал первые фото с места трагедии.