В Кремле не комментируют обыски в трёх городах по делу о гособоронзаказе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать обыски, которые проводятся в трёх городах России по делу о хищении средств гособоронзаказа.

— Ничего не могу вам сказать. Идут следственные действия, поэтому здесь невозможно комментировать, — заявил Песков журналистам.

Ранее Лайф сообщал, что ФСБ проводит обыски в Москве, Липецке и Санкт-Петербурге по делу о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках гособоронзаказа.