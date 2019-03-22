В Кремле не комментируют обыски в трёх городах по делу о гособоронзаказе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать обыски, которые проводятся в трёх городах России по делу о хищении средств гособоронзаказа.
— Ничего не могу вам сказать. Идут следственные действия, поэтому здесь невозможно комментировать, — заявил Песков журналистам.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ проводит обыски в Москве, Липецке и Санкт-Петербурге по делу о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках гособоронзаказа.
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