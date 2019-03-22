Создатели "Игры престолов" ответили на критику седьмого сезона

Ранее поклонники популярного сериала были недовольны тем, насколько быстро развиваются события в шоу.

Съёмочная группа сериала "Игра престолов" ответила на критику поклонников шоу. Ранее они высказали своё негодование из-за слишком быстрого развития событий в седьмом сезоне. Об том сообщает EW.

Последний вышедший сезон был самым коротким из всех, однако считается, что за семь эпизодов авторам сериала удалось рассказать больше, чем за привычные десять серий. Из-за этого фанаты сериала начали критиковать команду за неправдоподобную быстроту развития событий. В частности, они были недовольны скоростью перемещения главных героев по Вестеросу — у зрителей было чувство, что у каждого из них был персональный дракон или реактивный ранец.

Исполнительный продюсер сериала Брайан Когман заявил, что команда решила наладить этот момент в финальном сезоне, который выйдет 14 апреля. По словам Когмана, всегда будут те, кто считает, что в сериале необходимо что-то исправить.

Кроме того, на критику ответил сценарист Дэвид Хилл. Он пояснил, что у команды были отрезки времени, которые зрители не уловили, так как авторы шоу не писали на экране "три недели спустя". Также Хилл заверил, что в заключительном сезоне временной логики будет больше.