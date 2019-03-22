Marvel проведёт аукцион костюмов и атрибутики из супергеройских сериалов Netflix

Фанаты комиксов смогут приобрести атрибутику из "Железного Кулака", "Сорвиголовы" и "Люка Кейджа".

Магазин Prop Store и Marvel объявили аукцион атрибутики и костюмов со съёмок сериалов Netflix про супергероев. Продажи начнутся в августе. На официальном сайте уже работает таймер с отсчётом времени до начала аукциона.

Среди лотов можно найти трость, очки и костюм Мэтта Мёрдока, катану Коллин Винг, саи Электры, маску Железного Кулака, а также другой реквизит, который использовался на съёмочных площадках при создании популярных сериалов.

Напомним, ранее Netflix закрыла все супергеройские сериалы Marvel. На стриминговой площадке выходили кроссовер "Защитники", три сезона "Сорвиголовы" и по два сезона "Джессики Джонс", "Люка Кейджа", "Железного Кулака" и "Карателя".