Marvel проведёт аукцион костюмов и атрибутики из супергеройских сериалов Netflix

Магазин Prop Store и Marvel объявили аукцион атрибутики и костюмов со съёмок сериалов Netflix про супергероев. Продажи начнутся в августе. На официальном сайте уже работает таймер с отсчётом времени до начала аукциона.
Среди лотов можно найти трость, очки и костюм Мэтта Мёрдока, катану Коллин Винг, саи Электры, маску Железного Кулака, а также другой реквизит, который использовался на съёмочных площадках при создании популярных сериалов.
Напомним, ранее Netflix закрыла все супергеройские сериалы Marvel. На стриминговой площадке выходили кроссовер "Защитники", три сезона "Сорвиголовы" и по два сезона "Джессики Джонс", "Люка Кейджа", "Железного Кулака" и "Карателя".
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