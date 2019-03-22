Медведев поручил Рогозину более эффективно развивать космодромы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину увеличить эффективность реализации федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие космодромов на период 2017–2025 годов". Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Глава кабмина отметил низкую эффективность данной ФЦП и призвал Рогозина принять соответствующие меры.
О проделанной работе главе госкорпорации необходимо будет доложить до 30 марта.
Ранее Медведев раскритиковал "Роскосмос" за прожектёрство и призвал меньше болтать, а больше делать.
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