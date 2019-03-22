Медведев поручил Рогозину более эффективно развивать космодромы

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Медведев поручил Рогозину более эффективно развивать космодромы

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Космодром "Восточный". Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Ранее глава правительства критиковал госкорпорацию за прожектёрство и призвал меньше болтать, а больше делать.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину увеличить эффективность реализации федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие космодромов на период 2017–2025 годов". Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Глава кабмина отметил низкую эффективность данной ФЦП и призвал Рогозина принять соответствующие меры.

О проделанной работе главе госкорпорации необходимо будет доложить до 30 марта.

Ранее Медведев раскритиковал "Роскосмос" за прожектёрство и призвал меньше болтать, а больше делать.

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