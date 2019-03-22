Названа дата выхода фильма "Последний богатырь: Корень зла"

Компания Disney назвала дату выхода продолжения российского фильма "Последний богатырь". Работа режиссёра Дмитрия Дьяченко будет доступна на экранах российских кинотеатров 24 декабря 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.
В продолжении зрители узнают об истоках древнего зла, с которым герои сталкивались в оригинальном фильме. Также зрители увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток при участии былинных богатырей. Кроме того, в продолжении появится новый отрицательный персонаж.
Съёмки фильма "Последний богатырь: Корень зла" начнутся в июле 2019 года. Они будут проходить как в специально выстроенных декорациях, так и в съёмочных павильонах. Также будет проведено несколько экспедиций в Краснодарский край и предгорья Урала.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени