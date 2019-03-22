Названа дата выхода фильма "Последний богатырь: Корень зла"

В российских кинотеатрах кинолента об истоках древнего зла появится 24 декабря 2020 года.

Компания Disney назвала дату выхода продолжения российского фильма "Последний богатырь". Работа режиссёра Дмитрия Дьяченко будет доступна на экранах российских кинотеатров 24 декабря 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

В продолжении зрители узнают об истоках древнего зла, с которым герои сталкивались в оригинальном фильме. Также зрители увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток при участии былинных богатырей. Кроме того, в продолжении появится новый отрицательный персонаж.

Съёмки фильма "Последний богатырь: Корень зла" начнутся в июле 2019 года. Они будут проходить как в специально выстроенных декорациях, так и в съёмочных павильонах. Также будет проведено несколько экспедиций в Краснодарский край и предгорья Урала.