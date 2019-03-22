Учёные сообщили о резком росте активности Солнца

Мощность вспышки на звезде впервые за последние несколько месяцев достигла 4,8 балла.

Учёные зафиксировали на Солнце несколько мощных вспышек 20 и 21 марта. О резком росте активности на звезде, связанном с процессом сгорания "топлива" предыдущего цикла, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Физического института РАН.

— Индекс вспышечной активности впервые за несколько месяцев достиг жёлтого уровня — пиковое значение составило 3,5 по 10-балльной шкале, — отметили исследователи.

Активность на Солнце продолжает нарастать — сегодня, 22 марта, зафиксирована очередная вспышка. Её мощность выше предыдущих и составляет 4,8 по 10-балльной шкале.

Ранее стало известно, что китайские физики завершают строительство "искусственного Солнца".