Названы регионы-лидеры по скорости поиска работы. На первом месте не Москва

Эксперты Росстата составили рейтинг регионов России, лидирующих по скорости трудоустройства безработных. Результаты оказались во многом неожиданными, передаёт RT. Так, Москва расположилась лишь на пятой строчке. На поиск работы в столице, по расчётам специалистов, в среднем уходит 5,1 месяца.
Чуть проще найти работу оказалось в Севастополе. Средний период трудоустройства на крымских берегах составляет пять месяцев, и это четвёртая строчка рейтинга. На третьей строчке Республика Татарстан — там на поиск работы уходит 4,3 месяца, а серебро достается Кировской области, где на поиск подходящей вакансии уходит ровно четыре месяца.
Лидером рейтинга оказалась Чукотка. Местные жители тратят на поиски работы всего около трёх месяцев.
К слову, средняя цифра по всей стране составляет 6,9 месяца — именно столько тратит на поиск работы среднестатистический россиянин.
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