Киев счёл Екатерину Варнаву "угрозой нацбезопасности" и внёс её в чёрный список

Звезда шоу Comedy Woman и телеведущая Екатерина Варнава попала в чёрный список Минкульта Украины. В Киеве её сочли лицом, которое представляет "угрозу национальной безопасности". Об этом свидетельствует обновлённый список, размещённый на сайте Министерства культуры Незалежной.

В общей сложности в чёрном списке теперь 148 культурных деятелей, которые, по мнению Киева, каким-то образом угрожают национальной безопасности страны.

Стоит отметить, что ещё в 2017 году Екатерине Варнаве запретили въезд на Украину сроком на пять лет. Это решение приняла СБУ.