В ВОЗ рассказали, как лучше в течение дня пить воду

Употреблять жидкость лучше не сразу, а постепенно, однако и моментальный приём дневной нормы не страшен для организма.

Координатор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон в интервью с РИА "Новости" рассказал, какое количество воды может привести к отравлению.

— Случаи так называемого отравления водой крайне редки. Для этого надо выпить три, четыре или даже больше литров сразу, — рассказал Гордон, добавив, что при этом в организме в этот момент должен быть низкий уровень соли.

Он также подчеркнул, что употреблять жидкость лучше не сразу, а постепенно в течение дня, однако моментальный приём дневной нормы не страшен для организма.

Ранее Лайф рассказывал, что американские медики выяснили, что превышение определённой нормы потребления воды в день может негативно сказаться на самочувствии человека.