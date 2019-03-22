Альбом рэпера Jay-Z внесли в Национальный реестр звукозаписи США

Пластинка американца вышла в 2001 году. В настоящий момент она является самой "молодой" записью в списке.

Библиотека американского Конгресса огласила ежегодный список из 25 композиций и пластинок. Их внесут в Национальный реестр звукозаписи США. Об этом сообщает Colorlines.

В список вошёл альбом The Blueprint рэпера Jay-Z. Американец выпустил пластинку в 2001 году — этот релиз является самой "молодой" записью в списке. Также в перечень вошли песни Sweet Caroline Нила Даймонда, Minnie the Moocher Кэба Кэллоуэя, Super Fly Кёртиса Мэйфилда и другие.

Помимо этого, в реестр внесут фрагмент радиосериала "Дымок из ствола" 1952 года, речь Роберта Кеннеди после убийства Мартина Лютера Кинга, а также оригинальную запись бродвейского мюзикла "Волосы" 1968 года.