Трамп признался, что долго думал над признанием Голан территорией Израиля

Ранее хозяин Белого дома сообщил о намерении объявить суверенитет Тель-Авива над спорным регионом.

Президент США Дональд Трамп долго обдумывал решение признать территорию Голанских высот израильской. Об этом хозяин Белого дома рассказал в интервью телеканалу FOX Business.

— Я думал о том, чтобы сделать это, долгое время. Это было тяжёлым решением для всех президентов США, ни один президент не сделал этого, — сказал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп публично сообщил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанами. Заявление президента США вызвало бурю критики.

Так, МИД Сирии назвал это высказывание безответственным. Призыв Трампа не поддержали и в Евросоюзе. В Госдуме также выразили опасения, что его заявление может вызвать "новый виток напряжённости" в регионе.