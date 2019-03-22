Создатели "Маши и Медведя" запишут детские песни на популярные в мире мелодии

Новый проект под названием "Машины песенки" планируют запустить уже в апреле этого года.

Студия "Анимаккорд" в апреле запустит проект под названием "Машины песенки". В этом проекте героиня мультфильма "Маша и Медведь" будет исполнять песни на известные в разных странах мира мелодии. Об этом сообщает ТАСС.

В каждой стране мы взяли самую известную, самую любимую мелодию и на эту мелодию написали свои стихи. И Маша совсем по-детски эту песенку споёт Дмитрий Ловейко, продюсер мультфильма

Кроме того, художественный руководитель "Маши и Медведя" Денис Червяцов обещал подумать о возможной влюблённости Маши в мальчика в будущем сезоне. Также стало известно, что изначально Маша была страшным персонажем, а в симпатичную девочку с зелёными глазами она преобразилась только потом.