Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Регулятор не исключил, что в течение года она будет понижена, если ситуация с инфляцией будет благоприятна.

Центробанк принял решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне — 7,75% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

— Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, — отметили там.

В Банке России добавили, что переход к снижению ставки возможен в этом году, если ситуация в экономике будет развиваться по базовому прогнозу.

Сейчас, несмотря на снижение инфляционных ожиданий, они пока довольно высокие. На уровне инфляции сказалось повышение НДС. Краткосрочные риски её повышения снизились.

— С учётом этого Банк России снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0–5,5 до 4,7–5,2% и прогнозирует её возвращение к 4% в первой половине 2020 года, — отметили в регуляторе.

Напомним, в прошлом году ключевая ставка повышалась дважды. От её уровня зависит в том числе то, под какие проценты банки предлагают кредиты населению и бизнесу.