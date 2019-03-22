В Волгодонске школьница-мать выбросила новорождённого в туалете больницы

Малолетняя роженица завернула младенца в пакет. Наутро страшную находку обнаружили сотрудники медучреждения.

Шокирующий инцидент произошёл в Волгодонске Ростовской области. 16-летняя школьница поступила в местную больницу с жалобами на боли в теле. Девушке назначили обследование, но о том, что юная пациентка беременна, врачи не знали.

Ночью у малолетней роженицы начались схватки. Горе-мать родила ребёнка в туалете больницы, положила его в пакет и бросила там же. С утра сверток с младенцем обнаружила уборщица. Мальчик был уже мёртв.

— Следственным отделом по городу Волгодонску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ, по факту убийства матерью новорождённого ребёнка, — комментируют в региональном СК.

Другие подробности выясняются.

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