Гашиш и марихуану на 34 млн нашли в гараже на юге Москвы — видео

По данным правоохранителей, принадлежал схрон двум иностранцам. Мужчины арестованы.

В одном из гаражей в Востряковском проезде в Москве обнаружили более 44 кг наркотиков, предположительная стоимость которых превышает 34 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

— В южном округе столицы изъято из незаконного оборота около 4 килограммов марихуаны и более 40 килограммов гашиша, — уточнила она.

По её словам, арендовали помещение два иностранца — 51-летний и 31-летний мужчины. В момент задержания у одного их подозреваемых при себе также были запрещённые вещества — около 130 граммов марихуаны. По факту произошедшего завели уголовное дело о незаконном хранении и сбыте наркотиков. Оба подозреваемых были арестованы.