Бекмамбетов хочет выпустить фильм о Герое Советского Союза Девятаеве в 2020 году

Есть предположение, что главную роль в будущей киноленте сыграет Данила Козловский.

Режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов планирует выпустить фильм о Михаиле Девятаеве (Герое Советского Союза, лётчике-истребителе) в феврале 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации, которую Бекмамбетов озвучил в рамках очной защиты проектов кинокомпаний, претендующих на господдержку от Фонда кино, на главную роль в ленте планируется пригласить Данилу Козловского.

Напомним, Девятаев был сбит 13 июля 1944 года. В этот момент он отражал вражеский авианалёт в районе Львова. Лётчика взяли в плен и поместили в концлагерь на острове Узедом (Германия).