Ситуация на Ближнем Востоке стала главной темой обсуждения Путина с Совбезом

Речь шла и о рабочей поездке министра обороны Сергея Шойгу в Дамаск, где он провёл переговоры с Башаром Асадом.

Президент Владимир Путин провёл очередное совещание с Советом безопасности России. В центре внимания оказалась нестабильная обстановка на Ближнем Востоке. Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе обсуждения было отмечено, что ситуация в регионе "не должна провоцироваться непродуманными действиями и заявлениями стран", которые имеют непосредственное отношение к процессу урегулирования.

Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу проинформировал участников совещания о поездке в Сирию. Было передано и "содержании его контактов с президентом республики Башаром Асадом".

Как уже сообщал Лайф, на этой неделе Шойгу по поручению Владимира Путина совершил поездку в Дамаск, где провёл переговоры с сирийским лидером и передал ему послание от российского коллеги.

В ходе переговоров, в частности, обсуждались вопросы борьбы с международным терроризмом в Сирии, а также различные аспекты обеспечения безопасности в Ближневосточном регионе и постконфликтного урегулирования.