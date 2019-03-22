Шойгу доложил Путину о поездке в Сирию и встрече с Асадом

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о состоявшейся поездке в Сирию и его встрече с лидером САР Башаром Асадом. Это произошло на совещании Путина с членами Совбеза страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— В ходе совещания министр обороны Сергей Шойгу проинформировал его участников о состоявшейся поездке в Сирию, — пояснил представитель Кремля.

Как ранее сообщал Лайф, глава Минобороны провёл переговоры с сирийским лидером, обсудив вопросы борьбы с международным терроризмом в Сирии.