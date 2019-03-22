Брошенного в Лосином Острове мальчика отправят в приют

Родственники, которые могли бы приютить его у себя, проходят свидетелями по делу его матери.

Шестилетнего мальчика, мать которого вывезла и бросила его в парке Лосиный Остров с мешком на голове, отправят в приют. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что другие родственники ребёнка не могут взять опеку над ним, так как проходят свидетелями по делу его матери. Отдать мальчика могли бабушке, но ранее следователи посчитали необходимым не делать этого.

Напомним, 18 февраля 33-летняя Надежда Куликова сообщила в полицию об исчезновении шестилетнего сына. Позже мальчика невредимым нашли автомобилисты на МКАД неподалёку от Лосиного Острова. Мать ребёнка арестована, ей инкриминируют покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью.

Позже она рассказала, как воспитывала ребёнка, а также о существовании свидетеля, который может рассказать о её невиновности.