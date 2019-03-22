Во Франции опрокинулся поезд с токсичными веществами

Содержимое одного из них попало на почву, однако угрозы для людей нет. Место ЧП оцеплено.

Во Франции в департаменте Ланды сегодня утром сошёл с рельсов и частично опрокинулся грузовой поезд, перевозивший химикаты — аммиак и соду. Об этом сообщают местные власти.

Déraillement à Bégaar. 3 wagons transportant de l'amoniac et de la soude sont couchés sur la voei #Landes #fret #train https://t.co/sT2aIRIzXA pic.twitter.com/OrpXEXmQpc — France Bleu Gascogne (@Bleu_Gascogne) March 22, 2019

Отмечается, что поезд состоит из десяти вагонов. Авария затронула три из них. В одной из цистерн 32 тонны аммиака, однако обошлось без утечки. А вот немного соды попало на почву. Угрозы для людей нет.

Территория ЧП оцеплена. Там работают экстренные службы.

Ранее в Чехии два поезда столкнулись лоб в лоб.