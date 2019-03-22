Захарова назвала безответственным заявление Трампа о Голанских высотах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление президента США Дональда Трампа, который публично сообщил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанами. Она пояснила, что в Москве эти слова считают безответственными, так как они могут негативно отразиться на ситуации на Ближнем Востоке.

— Подобные заявления, не только это, многочисленные заявления, которые делаются, на наш взгляд, безответственно, могут действительно оказать негативное влияние. Действительно, они могут сказаться на ещё большей дестабилизации ситуации в регионе, — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Она добавила, что задачей мирового сообщества является возвращение в регион стабильности, а не разжигание новых войн.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп публично сообщил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанами. Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов высказал опасение, что жест Трампа может создать "новый виток напряжённости" в регионе.