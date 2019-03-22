Захарова назвала безответственным заявление Трампа о Голанских высотах

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Захарова назвала безответственным заявление Трампа о Голанских высотах

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Фото: © РИА "Новости"/Рамиль Ситдиков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила заявление президента США Дональда Трампа, который публично сообщил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанами. Она пояснила, что в Москве эти слова считают безответственными, так как они могут негативно отразиться на ситуации на Ближнем Востоке.

Подобные заявления, не только это, многочисленные заявления, которые делаются, на наш взгляд, безответственно, могут действительно оказать негативное влияние. Действительно, они могут сказаться на ещё большей дестабилизации ситуации в регионе, — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

Она добавила, что задачей мирового сообщества является возвращение в регион стабильности, а не разжигание новых войн.

Напомним, ранее американский лидер Дональд Трамп публично сообщил о намерении признать суверенитет Израиля над Голанами. Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов высказал опасение, что жест Трампа может создать "новый виток напряжённости" в регионе.

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