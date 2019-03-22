В Японии начался показ российско-японского фильма "В плену у сакуры"

Режиссёр Масаки Иноуэ рассказал, что за основу был взят радиоспектакль "Сакура глазами Сорокина. Неизвестная история русских военнопленных в Мацуяме".

Показ новой киноленты про русско-японскую войну (1904–1905 года) под названием "В плену у сакуры" начался 22 марта в кинотеатрах Токио и других японских городов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что создание этого фильма было приурочено к перекрёстному Году культуры РФ и Японии. В основу ленты лёг радиоспектакль, а сам сюжет раскрывает крайне сложную историю, которая произошла в период русско-японской войны.

Съёмки фильма проходили в городе Мацуяма (префектура Эхимэ) на острове Сикоку. Там в годы войны располагался лагерь с русскими военнопленными. Также часть съёмок прошла в Санкт-Петербурге.