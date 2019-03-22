Forbes назвал 15 бизнесменов, сломавших стереотипы о России

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Forbes назвал 15 бизнесменов, сломавших стереотипы о России

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Фото: facebook.com/durov

В тройку лидеров попали миллиардеры Юрий Мильнер, Сергей Галицкий и Павел Дуров.

Журнал Forbes составил список предпринимателей, сломавших стереотипы и изменивших представление о России в мире. Все участники топ-15 построили собственный бизнес с нуля или оказали серьёзное влияние на жизнь соотечественников.

Возглавил рейтинг основатель инвестиционного фонда DST Global и бывший совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер, чьё состояние оценивается в $3,7 миллиарда. На второй строчке основатель сети "Магнит" Сергей Галицкий, а на третьей — создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров. Далее следуют:

  • создатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев (состояние — $2,4 млрд);
  • банкир Олег Тиньков ($2,2 млрд);
  • совладелец IPG Photonics Валентин Гапонцев ($2 млрд);
  • сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож ($1,4 млрд);
  • основатель и основной владелец "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский ($1,3 млрд);
  • основатель онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд);
  • создатель группы "Рольф" Сергей Петров ($1 млрд);
  • президент IBS Group Анатолий Крачинский ($900 млн);
  • глава MD Medical Group Марк Курцер ($550 млн);
  • сооснователь и гендиректор сервиса Revolut Николай Сторонский ($550 млн);
  • основной акционер авиакомпании S7 Airlines Наталья Филева ($500 млн);
  • основатель ABBYY Давид Ян ($500 млн).

Ранее Forbes оценил состояние владелицы интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук и признал её второй женщиной-миллиардером в России.

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