Forbes назвал 15 бизнесменов, сломавших стереотипы о России

В тройку лидеров попали миллиардеры Юрий Мильнер, Сергей Галицкий и Павел Дуров.

Журнал Forbes составил список предпринимателей, сломавших стереотипы и изменивших представление о России в мире. Все участники топ-15 построили собственный бизнес с нуля или оказали серьёзное влияние на жизнь соотечественников.

Возглавил рейтинг основатель инвестиционного фонда DST Global и бывший совладелец Mail.ru Group Юрий Мильнер, чьё состояние оценивается в $3,7 миллиарда. На второй строчке основатель сети "Магнит" Сергей Галицкий, а на третьей — создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров. Далее следуют:

создатель сервиса знакомств Badoo Андрей Андреев (состояние — $2,4 млрд);

банкир Олег Тиньков ($2,2 млрд);

совладелец IPG Photonics Валентин Гапонцев ($2 млрд);

сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож ($1,4 млрд);

основатель и основной владелец "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский ($1,3 млрд);

основатель онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($1 млрд);

создатель группы "Рольф" Сергей Петров ($1 млрд);

президент IBS Group Анатолий Крачинский ($900 млн);

глава MD Medical Group Марк Курцер ($550 млн);

сооснователь и гендиректор сервиса Revolut Николай Сторонский ($550 млн);

основной акционер авиакомпании S7 Airlines Наталья Филева ($500 млн);

основатель ABBYY Давид Ян ($500 млн).

Ранее Forbes оценил состояние владелицы интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук и признал её второй женщиной-миллиардером в России.