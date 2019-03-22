Москвичей призвали пока не ждать солнечной погоды

"Весенней стабильности" пока не предвидится. Тёплые дни будут чередоваться с холодными.

В ближайшие дни жителям Москвы не стоит ожидать резкого потепления и изменения погоды. Об этом Лайфу рассказал ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

— Пока на картах погоды какой-то весенней стабильности, солнечной погоды, потепления резкого — вот такой погоды не наблюдается. Солнечные дни будут, но они будут, что называется, чередоваться с пасмурными, дождливыми и совсем не весенними днями, — рассказал Синенков.

По словам синоптика, температура воздуха в такие дни будет на отметке 5–6 градусов со знаком плюс в дневные часы, а ночью по-прежнему будет морозно.

— Только в самых уже последних числах марта есть надежда, что погода всё-таки будет весенней, — добавил Синенков.

Ранее синоптики предупредили столичных жителей о похолодании и "ныряющем североатлантическом циклоне", который принесёт с собой осадки.