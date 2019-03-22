Джаз-гитарист Стэнли Кларк даст два концерта в России

Музыкант пообещал представить публике микс из различных стилей: джаза, рока, фанка и других.

Четырёхкратный обладатель "Грэмми", джазовый бас-гитарист Стэнли Кларк даст два концерта в России. Об этом сообщает ТАСС.

17 апреля он выступит в Московском международном Доме музыки. На следующий день Кларк будет играть в театре "Мюзик-холл" в Санкт-Петербурге.

По словам джазмена, зрителей ждёт музыкальный микс, который будет состоять из множества стилей. На концерте можно будет услышать джаз, рок, африканские и индийские мотивы, фанк.