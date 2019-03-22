Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что назначен исполняющий обязанности главы "Росгеологии". Им стал Сергей Сучков, который ранее был заместителем уволенного Романа Панова.
— Исполняющим обязанности будет назначен первый заместитель Сучков, — сказал Кобылкин.
Сегодня ночью стало известно, что главу "Росгеологии" Романа Панова отправили в отставку по распоряжению правительства. Ранее из-за скандального видео с должности был снят замглавы госкорпорации Руслан Горринг .
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени