Назначен исполняющий обязанности главы "Росгеологии"

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Назначен исполняющий обязанности главы "Росгеологии"

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Фото: ©РИА Новости/Константин Чалабов

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что назначен исполняющий обязанности главы "Росгеологии". Им стал Сергей Сучков, который ранее был заместителем уволенного Романа Панова.

Исполняющим обязанности будет назначен первый заместитель Сучков, — сказал Кобылкин.

Сегодня ночью стало известно, что главу "Росгеологии" Романа Панова отправили в отставку по распоряжению правительства. Ранее из-за скандального видео с должности был снят замглавы госкорпорации Руслан Горринг .

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