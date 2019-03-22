На юге Москвы грузовик раздавил такси — видео

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На юге Москвы грузовик раздавил такси — видео

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На юге Москвы на пересечении улицы Ясногорской с Литовским бульваром произошло ДТП с участием грузового автомобиля и такси. По предварительным данным, погибли два человека — водитель и пассажир такси.

На кадрах видно, как грузовик врезается в легковушку, после чего та влетает в столб. Через мгновение большегруз переворачивается и падает на неё.

Очевидно, авария случилась из-за того, что один из участников движения выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

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