На юге Москвы грузовик раздавил такси — видео

На юге Москвы на пересечении улицы Ясногорской с Литовским бульваром произошло ДТП с участием грузового автомобиля и такси. По предварительным данным, погибли два человека — водитель и пассажир такси.

На кадрах видно, как грузовик врезается в легковушку, после чего та влетает в столб. Через мгновение большегруз переворачивается и падает на неё.

Очевидно, авария случилась из-за того, что один из участников движения выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.