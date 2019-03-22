Бывшую "мисс Москва" могут оштрафовать на полмиллиона

При этом организаторами ещё не поднималась тема нарушения прав бренда, штраф за которые может быть выше.

Лишённую титула "Мисс Москва" Алесю Семеренко могут оштрафовать на 500 тысяч рублей за нарушение обязательств конкурса. Об этом "360" рассказал юрист конкурса красоты Павел Ставицкий.

— Договор предусматривает штрафные санкции за лишение титула — до 500 тысяч рублей. Это всегда плохо для имиджа конкурса и наносит большой вред репутации, — рассказал Ставицкий.

Иски в адрес девушки могут последовать в случае, если она не уберёт из своих соцсетей публикации, включающие видео и хештеги конкурса. Впрочем, организаторы пока не рассматривали данный вопрос.

Также не ставился вопрос о предъявлении иска за нарушения прав бренда, штраф за которые может быть выше.

Случившееся юрист охарактеризовал как неприятную ситуацию, которая случилась впервые за всю историю конкурса и может негативно сказаться на его имидже.

Причины лишения Семеренко короны юрист назвал очевидными, так как девушка не соблюдала ряда условий, которые предусмотрены контрактом.

— Человек ни разу на них не был и никак не реагировал на приглашения, с ней невозможно было связаться, — рассказал Ставицкий.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Семеренко могла использовать название и бренд конкурса в качестве собственного пиара.

Ранее продюсер конкурса "Мисс Москва — 2018" Светлана Яговицкая рассказала Лайфу, за что победительницу лишили короны. Организаторы заявили, что им с трудом удалось забрать у неё дорогостоящий венец. При этом, по их словам, серебряная корона с позолотой и полудрагоценными камнями оказалась сломана.