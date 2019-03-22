СБУ предотвратила теракт в харьковском метро, увидев в подготовке "руку Москвы"

СБУ объявила, что предотвратила теракт в харьковском метро. К подготовке взрыва, по мнению Киева, якобы причастны российские спецслужбы.

— Завербовали жителя Харькова для организации и осуществления теракта на одной из станций метро, — говорится в заявлении СБУ.

В ведомстве утверждают, что взрыв должен был дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов президента Украины.

Напомним, это не первое обвинение в адрес Москвы со стороны Киева. Сенатор Алексей Пушков уже шутил: "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".