Названы лауреаты премий "Поэт года" и "Писатель года"

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Названы лауреаты премий "Поэт года" и "Писатель года"

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Фото: © Pixabay

Соответствующие награды в этом году удалось получить Александру Рудту и Владимиру Жесткову.

Российский союз писателей назвал имена лауреатов литературных премий "Писатель года" и "Поэт года". Об этом сообщает ТАСС.

Церемония награждения прошла в большом конференц-зале Правительства Москвы накануне, 21 марта. Мероприятие проводилось уже восьмой раз.

Главную награду в номинации "Поэт года" получил Александр Рудт. В категории "Писатель года" победил Владимир Жестков. Также награды раздали писателям Дмитрию Красавину и Сергею Гамаюнову, поэтам Кире Данилянц и Анне Арканиной.

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