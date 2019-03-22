Названы лауреаты премий "Поэт года" и "Писатель года"

Российский союз писателей назвал имена лауреатов литературных премий "Писатель года" и "Поэт года". Об этом сообщает ТАСС.
Церемония награждения прошла в большом конференц-зале Правительства Москвы накануне, 21 марта. Мероприятие проводилось уже восьмой раз.
Главную награду в номинации "Поэт года" получил Александр Рудт. В категории "Писатель года" победил Владимир Жестков. Также награды раздали писателям Дмитрию Красавину и Сергею Гамаюнову, поэтам Кире Данилянц и Анне Арканиной.
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