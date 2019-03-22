В Раде предложили упразднить "ненужный" пост президента Украины

Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович предложил упразднить пост украинского президента со словами, что эта должность жителям Незалежной не нужна.

— Я думаю, что в новой конституции надо перейти к парламентской форме правления и упразднить пост президента — он никому не нужен, — приводят слова Рабиновича украинские СМИ.

Он добавил, что эта должность приносит только несчастье. Депутат Рады напомнил, что ещё ни один лидер Незалежной не ушёл со своего поста с почётом.

31 марта на Украине пройдут выборы президента. Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки в Незалежной.