В Раде предложили упразднить "ненужный" пост президента Украины

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В Раде предложили упразднить "ненужный" пост президента Украины

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Пётр Порошенко. Фото: © РИА Новости/Пресс-служба президента Украины

Глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович предложил упразднить пост украинского президента со словами, что эта должность жителям Незалежной не нужна.

Я думаю, что в новой конституции надо перейти к парламентской форме правления и упразднить пост президента — он никому не нужен, — приводят слова Рабиновича украинские СМИ.

Он добавил, что эта должность приносит только несчастье. Депутат Рады напомнил, что ещё ни один лидер Незалежной не ушёл со своего поста с почётом.

31 марта на Украине пройдут выборы президента. Зеленский стал абсолютным лидером президентской гонки в Незалежной.

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