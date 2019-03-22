Отшельнице Агафье Лыковой вертолётом привезут новые стеклопакеты

Читайте также

Отшельнице Агафье Лыковой вертолётом привезут новые стеклопакеты

58

Агафья Лыкова. Фото © РИА Новости/Илья Питалев

На то, что из окон дома отшельницы в глухой тайге дует, обратил внимание губернатор во время визита к отшельнице осенью.

В доме отшельницы Агафьи Лыковой собираются заменить окна. Доставят их в глухую тайгу при помощи вертолёта, рассказал РИА "Новости" глава Кемеровской области Сергей Цивилёв.

Вот-вот поменяют. Просто так туда ничего не довезти, дорог нет, только вертолётом доставить... По весне будем отправлять ей туда продукты — соберутся опять меценаты, чтобы обеспечить этот перелёт. Вместе с продуктами в вертолёт погрузят окна, и один из родственников полетит к Агафье и всё установит, — сказал глава региона.

Отшельница Агафья Лыкова — последняя представительница семьи староверов, которые жили в изоляции с 1937 года.

Ранее Лайф сообщал, что Лыкова пожаловалась журналистам на нехватку запасов провизии и попросила помощи. Женщину посетил лично губернатор и, помимо припасов, привёз ей щенка.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×