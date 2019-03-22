Медики рассказали об опасности популярного контрацептива для женщин

Выбор в пользу этого препарата должен делаться только после консультации с врачом, который понимает все риски, связанные с его применением.

Немецкая фармацевтическая компания Bayer предупредила о возможных рисках развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ) при приёме контрацептивов "Жанин". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росздравнадзор.

Причина может крыться в составе препарата, в котором используются диеногест и этинилэстрадиол. Риск ВТЭ в таком случае увеличивается в 1,6 раза по сравнению с препаратами, в составе которых присутствуют левоноргестрел, норгестимат или норэтистерон.

Выбор в пользу данного препарата должен делаться только после консультации с врачом, который понимает все риски, связанные с его применением.

Росздравнадзор отметил, что у женщин, применяющих любой контрацептив, увеличивается риск развития острой закупорки сосудов, а самый опасный период их применения — первый год.