Учительница заставила шумных детей бить самих себя

Массовые жалобы родителей вынудили окружное образовательное бюро провести расследование.

В городе Суцянь (Китай, провинция Цзянсу) наказали учительницу музыки. Женщина заставила второклассников избивать самих себя. Такое наказание она выбрала за плохое поведение детей. Об этом сообщает SCMP.

Женщина включила ученикам мультфильм и вышла из класса. Дети находились без присмотра, начали буянить и шуметь. По возвращении учительница подняла нарушителей и заставила их бить себя по лицу. Один из учеников ударил себя 58 раз. Школьники вернулись домой с опухшими и покрасневшими лицами.

Родители пожаловались на этот инцидент. В связи с этим окружное образовательное бюро провело расследование. Учительнице вынесли предупреждение — её на неопределённый срок отстранили от работы с детьми, а также лишили жалования за два месяца. Вместе с этим женщине пришлось побывать в домах каждого наказанного ребёнка в сопровождении начальства, чтобы принести извинения семьям.