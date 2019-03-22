Врио главы Забайкалья опять прослезился, теперь в гостях у многодетной семьи

Многодетная мать из Читы снова довела до слёз временно исполняющего обязанности губернатора Забайкалья Александра Осипова. Врио главы региона посетил аварийный дом, чтобы лично увидеть условия, в которых проживают Ольга Серёжина и семеро её детей, и не смог сдержать эмоций.
— Он приехал, спросил: "Можно я посмотрю ребёнка вашего?" Я взяла ребёнка-инвалида Ксюшу на руки. Он спросил, почему заболел ребёнок менингитом. Я начала ему объяснять, объяснять последствия, заплакала сама, заплакал он, заплакала с ним подчинённая женщина. Так что не только он один плакал сегодня. Рыдали все, — рассказала женщина в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По её словам, врио губернатора обещал помочь с реабилитацией ребёнка-инвалида. Осипов также сказал, что разберётся, почему семью сняли с очереди на получение жилья после того, как она 9 лет в ней находилась. На прощание руководитель региона сказал многодетной матери: "Не переживайте, Ольга Петровна, это только начало, мы всё решим".
Во время визита с врио главы края был министр труда и социальной защиты России Максим Топилин и вице-премьер регионального правительства Аягма Ванчикова.
Напомним, во время "Прямого разговора" Серёжина рассказала, что вместе с семью детьми живёт в аварийном доме без центрального водоснабжения. Осипов не смог сдержать слёз.
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