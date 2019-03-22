Врио главы Забайкалья опять прослезился, теперь в гостях у многодетной семьи

Руководитель региона пообещал помочь с реабилитацией ребёнка-инвалида и разобраться с причинами исключения семьи из очереди на получение жилья.

Многодетная мать из Читы снова довела до слёз временно исполняющего обязанности губернатора Забайкалья Александра Осипова. Врио главы региона посетил аварийный дом, чтобы лично увидеть условия, в которых проживают Ольга Серёжина и семеро её детей, и не смог сдержать эмоций.

— Он приехал, спросил: "Можно я посмотрю ребёнка вашего?" Я взяла ребёнка-инвалида Ксюшу на руки. Он спросил, почему заболел ребёнок менингитом. Я начала ему объяснять, объяснять последствия, заплакала сама, заплакал он, заплакала с ним подчинённая женщина. Так что не только он один плакал сегодня. Рыдали все, — рассказала женщина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По её словам, врио губернатора обещал помочь с реабилитацией ребёнка-инвалида. Осипов также сказал, что разберётся, почему семью сняли с очереди на получение жилья после того, как она 9 лет в ней находилась. На прощание руководитель региона сказал многодетной матери: "Не переживайте, Ольга Петровна, это только начало, мы всё решим".

Во время визита с врио главы края был министр труда и социальной защиты России Максим Топилин и вице-премьер регионального правительства Аягма Ванчикова.

Напомним, во время "Прямого разговора" Серёжина рассказала, что вместе с семью детьми живёт в аварийном доме без центрального водоснабжения. Осипов не смог сдержать слёз.