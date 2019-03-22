Медведева поздравила Загитову с победой на чемпионате мира — видео

Более юная спортсменка безупречно откатала короткую и произвольную программы и сумела подняться на верхнюю ступень пьедестала.

Российская фигуристка Евгения Медведева, взявшая бронзу на чемпионате мира в Японии, поздравила победительницу соревнований Алину Загитову, которая выиграла золото впервые в карьере.

На кадрах видно, как Медведева обняла свою более молодую партнёршу по команде и искренне была рада триумфу Загитовой.

Напомним, что 16-летняя Алина Загитова впервые в карьере стала чемпионкой мира по фигурному катанию. Она безупречно откатала короткую и произвольную программы и сумела подняться на верхнюю ступень пьедестала. Ещё одну медаль в копилку нашей сборной положила Евгения Медведева, став третьей.