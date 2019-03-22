Шнур открестился от матерной дискуссии в эфире Z+: "Это был не я!"

Рок-музыкант не стал комментировать скандал на онлайн-канале "Зенита", зато с удовольствием пофилософствовал на тему нецензурщины в массовой культуре.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров очень странно отреагировал на вопрос журналиста Лайфа о скандальном выпуске шоу на новом онлайн-канале ФК "Зенит". Комментируя прямой эфир, в рамках которого музыкант вступил в матерную дискуссию с Артемием Лебедевым по поводу того, какая из двух столиц лучше (Москва или Санкт-Петербург), Шнуров ответил: "Это бы не я!"

— Нет, это был не я! Это был не я! Нет комментариев, — заявил он.

К вопросу об использовании мата в массовой культуре Шнур отнёсся более благосклонно. По его словам, никакие законы не сведут использование ненормативной лексики на нет, и на это есть сразу две причины.

— Мат является неотъемлемой частью русского языка, и какие бы законы ни принимались, он всегда будет в русском языке, — философствует музыкант. — А что такое "официально"? Это то, что показывают по телевидению, но его рейтинги падают, все уходят в Интернет. А где граница официального и неофициального? Покажите мне её...